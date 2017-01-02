STBL HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ronald Roberts
BASKETBOL

TOFAŞ, Roberts ile yollarını ayırdı

TOFAŞ, Ronald Roberts'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:12:29 Güncelleme: 13:13:54

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, oyuncusu Ronald Roberts ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

TOFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre sezon başında transfer edilen ABD'li Roberts, dizinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ülkesinde tedavi olmak istediğini kulübe bildirdi.

Yapılan görüşmeler sonucu ABD'li oyuncu ile anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Oğlu da ünlüymüş...
Beşiktaş Ryan Babel'i borsaya bildirdi
FUTBOL

Beşiktaş yeni transferini borsaya bildirdi
Günün öne çıkan transfer dedikoduları (2 Ocak 2017)
FUTBOL

Galatasaray'ın istediği futbolcuyu kadro dışı ...
Yasin Öztekin kadro dışı
FUTBOL

Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı