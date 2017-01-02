EUROLEAGUE HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Nicolo Melli
BASKETBOL

Euroleague'de haftanın MVP'si Nicolo Melli!

THY Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Brose Bamberg'in pota altı oyuncusu Nicolo Melli, Aralık 2016'nın en değerli oyuncusu oldu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:32:29 Güncelleme: 17:33:54

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İtalyan basketbolcu Melli, aralık ayında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan Brose Bamberg'de sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Bu karşılaşmalarda 15,6 sayı, 8 ribaunt, 2,3 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakalayan 25 yaşındaki Melli, iki ve üç sayılık atışlarda yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Maccabi FOX maçında 27 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yapan Melli, CSKA Moskova'ya 26, Olympiakos'a 13, Anadolu Efes'e 11, Galatasaray Odeabank'a 10 ve Real Madrid'e 7 sayı attı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Nicolo Melli
BASKETBOL

Haftanın MVP'si Nicolo Melli
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Oğlu da ünlüymüş...
Yasin Öztekin kadro dışı
FUTBOL

Galatasaray'da flaş kadro dışı kararı
Beşiktaş Ryan Babel'i borsaya bildirdi
FUTBOL

Beşiktaş Ryan Babel'in maliyetini açıkladı