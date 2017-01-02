Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, Anadolu Efes maçına çok iyi başlamadıklarını ama oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Datome ayrıca bir gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Yaşanan terör olaylarından sonra İstanbul'da aynı şekilde gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Bu sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim gezmek için çok zamanımız yok. Teröristlerin amacı da bu. Gezmemizi istemiyorlar. Ben zaman buldukça gezmeye devam edeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Ben herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." cevabını verdi.