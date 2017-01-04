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Anadolu Efes - Galatasaray maçı
BASKETBOL

Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, 16. hafta maçında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:54:51 Güncelleme: 10:56:34

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Türk takımlarından Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank yarın karşı karşıya gelecek. Peki Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANADOLU EFES - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, LigTV 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı maçlardan 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes 9. sırada yer alırken, 4 maçını kazanıp, 11'ini kaybeden Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-76'lık skorla kazandı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında Avrupa kupalarında geride kalan 3 maçın 2'si lacivert-beyazlıların, biri de sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

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