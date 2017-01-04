TKBL HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Canik Belediyespor
BASKETBOL

Canik Belediyespor'da 4 imza birden!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, 4 basketbolcu ile sözleşme imzaladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:56:53 Güncelleme: 18:58:57

Kulüp başkanı Ercan Bayrak, Amerikalı gard Briann January, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan 29 yaşındaki İsveçli Frida Eldebrink, Mersin Kurtuluşspor'dan 25 yaşındaki Ceren Nebioğlu ve Urla Belediyespor'dan 31 yaşındaki Ayşe Pelin Gürçavdı'yı kadrolarına kattıklarını söyledi.

Dört basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını bildiren Bayrak, "Hedeflerimiz doğrultusunda 4 oyuncuyu kadromuza kattık. Bundan sonra başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Bayrak, İsveçli oyuncu Eldebrink'in hafta sonu sahalarında oynayacakları Mersin Büyükşehir Belediyesi maçında sahada olacağını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yakın Doğu Üniversitesi: 84 - Canik Belediyespor: 52
BASKETBOL

Yakın Doğu'dan 32 sayı fark!
Canik Belediyespor: 72 - BOTAŞ: 70
BASKETBOL

Canik Belediyespor evinde güldü
Antonija Mizura Sandric, Canik Belediyespor'dan ayrıldı!
BASKETBOL

Olimpiyat kraliçesi Türkiye'den ayrıldı!
Canik Belediyespor: 63 - Dinamo Novosibirsk: 55
BASKETBOL

Canik ilk galibiyetini aldı!