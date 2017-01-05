Gravelines: 85 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 90

GRAVELINES: 85 - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 90



SALON: Sportica

HAKEMLER: Zdravko Rutesic (Karadağ), Ernad Karovic (Bosna Hersek), Francisco Arana (İspanya)



GRAVELINES: Cobbs 19, Solomon 7, Keita 6, Hesson 13, Gibson 17, Mokoka 5, Henry 16, Djimrabaye, Raposo 2

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson 11, Eldridge 19, Caloiaro 10, Hayes 18, Stipanovic 14, Mutlu Akpınar, Burak Can Yıldızlı 2, Tayfun Erülkü 4, Seawright 12



1. PERİYOT: 20-15

DEVRE: 34-28

3. PERİYOT: 55-55

NORMAL SÜRE: 75-75

5 FAULLE ÇIKAN: 34.55 Solomon (Gravelines)



Maçın ilk yarısında Gravelines üstünlüğü vardı. İlk çeyreği 20-15 önde geçen ev sahibi takım, devreyi de 34-28 önde tamamladı. Demir İnşaat 3. periyotta 55-55 beraberliği sağlarken, karşılaşmanın normal süresi de 75-75 beraberlikle tamamlandı. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 90-85 galip ayrıldı.

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