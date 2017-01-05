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Anadolu Efes: 84 - Galatasaray: 73
BASKETBOL

Anadolu Efes: 84 - Galatasaray: 73

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 23:06:45 Güncelleme: 23:08:10

ANADOLU EFES: 84 - GALATASARAY: 73

SALON: Abdi İpekçi
HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)

ANADOLU EFES: Granger 12, Brandon 11, Cedi Osman 6, Brown 13, Dunston 17, Deshaun 2, Honeycutt, Omic 6, Heurtel 8, Can Maxim Mutaf 9
GALATASARAY ODEABANK: Fitipaldo 6, Schilb 2, Micov 17, Daye 2, Tyus 16, Pleiss 6, Sinan Güler 20, Diebler, Göksenin Köksal 4

1. PERİYOT: 22-18
DEVRE: 42-36
3. PERİYOT: 66-59

Anadolu Efes rakibi karşısında aldığı sonuçla 8. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray Odeabank ise 12. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, Brandon ve Dunston'ın sayılarıyla etkili olurken; Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Tyus'ın basketleriyle ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi. 9. dakikada Brandon'ın üç sayılık basketiyle skoru 20-16'ya getiren Anadolu Efes, mücadelenin ilk çeyreğini 22-18 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan ve peş peşe bulduğu sayılarla 13. dakikada skoru eşitleyen (24-24) Galatasaray Odeabank, aynı dakika içinde Micov'un üç sayılık basketiyle öne geçmeyi başardı (27-26). Anadolu Efes, kısa sürede yakaladığı 6-0'lık seriyle üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Periyodun son bölümünde sarı-kırmızılı ekip, arayı kapatmaya çalışsa da Anadolu Efes, Granger'ın son saniyede attığı basketle soyunma odasına 42-36 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda Anadolu Efes, Cedi Osman'ın 24. dakikanın bitimine kısa bir süre kala attığı üç sayılık basketle farkı 9 sayıya yükseltti: 49-40. Çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıların üstünlük kurmasına izin vermezken, çeyreğin bitime 2 dakika kala Dunston'ın sayısıyla skoru 62-52'ye getirdi ve üçüncü çeyreği 66-59 önde bitirdi.

Son bölümde Galatasaray Odeabank, farkı azaltmak için girişimlerde bulunurken lacivert-beyazlı ekip rakibine yanıt vermekte zorluk çekmedi. Galatasaray Odeabank'ın savunmada yaptığı hataları değerlendirerek üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

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