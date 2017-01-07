BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76
SALON: Menderes
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan, Talat Mustafa Özdemir
BOTAŞ: Fatmanur Karakaş 5, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 4, Elif Emirtekin, Kulichova 9, Tilbe Şenyürek 20, Lacy 13, Ivankovic 2
ADANA ASKİ: Asena Yalçın 4, Ezgi Manlacı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 17, Sujanova, Bentley 23, Warley 17, Tuğçe Murat
1. PERİYOT: 19-17
DEVRE: 40-37
3. PERİYOT: 49-54
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