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BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76
BASKETBOL

BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Adana ASKİ, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-53 yendi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:00:58 Güncelleme: 17:02:49

BOTAŞ: 53 - Adana ASKİ: 76

SALON: Menderes
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan, Talat Mustafa Özdemir

BOTAŞ: Fatmanur Karakaş 5, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 4, Elif Emirtekin, Kulichova 9, Tilbe Şenyürek 20, Lacy 13, Ivankovic 2
ADANA ASKİ: Asena Yalçın 4, Ezgi Manlacı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 17, Sujanova, Bentley 23, Warley 17, Tuğçe Murat

1. PERİYOT: 19-17
DEVRE: 40-37
3. PERİYOT: 49-54



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