Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers, son günlerde konuşulan takası resmiyete kavuşturdu.

Cavaliers, Atlanta Hawks'tan Kyle Korver'ı kadrosuna katarken; karşılığında Mike Dunleavy, Mo Williams ve korumalı 2019 ilk tur draft hakkını verdi.

NBA'in en iyi üçlükçülerinden biri olan 35 yaşındaki Kyle Korver, 2003-07 arası Philadelphia 76ers, 2007-10 arası Utah Jazz'de ve 2010-12 arası Chicago Bulls'ta oynadıktan sonra Atlanta Hawks'a geçti. Korver, 2015'de All-Star seçilmişti.