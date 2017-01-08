Canik Belediyespor: 78 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82

CANİK BELEDİYESPOR: 78 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 82
SALON: Mehmet Can Öztürk
HAKEMLER: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi
CANİK BELEDİYESPOR: Eldebrink 24, Tuğba Taşçı 2, Miray Şahin Yıldırım 12, Hülya Çoklar 4, Murphy 21, Mircheva 15
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe Doğan 2, Nilay Kartaltepe 7, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 1, Petronyte 31, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 2, Henry 14
1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 47-40
3. PERİYOT: 59-56
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