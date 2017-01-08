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Canik Belediyespor: 78 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82
BASKETBOL

Canik Belediyespor: 78 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 82-78 yendi

08 Ocak 2017 Pazar, 16:27:49 Güncelleme: 16:29:45

CANİK BELEDİYESPOR: 78 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 82

SALON: Mehmet Can Öztürk
HAKEMLER: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi

CANİK BELEDİYESPOR: Eldebrink 24, Tuğba Taşçı 2, Miray Şahin Yıldırım 12, Hülya Çoklar 4, Murphy 21, Mircheva 15
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe Doğan 2, Nilay Kartaltepe 7, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 1, Petronyte 31, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 2, Henry 14

1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 47-40
3. PERİYOT: 59-56

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