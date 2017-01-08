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Ergin Ataman: "İyi oynadığımız bir maçı kazanamadık"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, benchten gelen oyunculardan katkı alamadığını söyleyerek, "Bugün beş oyuncu dışında benchten katkı alamadık. Sonuç olarak iyi oynadığımız bir maçı kaybettik" dedi

08 Ocak 2017 Pazar, 21:06:33 Güncelleme: 21:11:39

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 80-77 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu akşam 5 oyuncuyla çok güzel basketbol oynadıklarını söyleyen Ergin Ataman, "Bu oyuncular dışında benchten gelen oyunculardan katkı alamadık. Anadolu Efes genç ve benchten gelen oyuncuları katkı sağlayan bir takım. Ama biz de bu beş oyuncuyla güzel mücadele ettik. Sonuç olarak yine iyi oynadığımız bir maçı kazanamadık" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Sinan Güler ise şu ifadeleri kullandı:
"İlk yarı 28 sayı yediğimiz takımdan 52 sayı yersek geri dönmesi zor oluyor. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyoruz."

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