Golden State Warriors'tan Sacramento'ya Nusret'li cevap!

Golden State Warriors'ın resmi sosyal medya hesabı, Sacramento Kings maçının ardından sosyal medyadan attığı bir tweet ile Türkiye'de de büyük yankı topladı.



Ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe'nin bazı videoları Amerika'da sosyal medyada 'meme' (Editör notu: Türkiye'deki caps'in muadili) olarak kullanılmaya başlandı. İlk olarak Nusret Gökçe'nin tuz dökme videosu ABD'de çeşitli hesaplardan kullanıldı ve 'BAE' 'meme'lerinin konusu oldu.



'BAE' (Editör notu: Baby kelimesinin kısaltması olan BAE, daha çok 'Before anyting else'in kısaltması olarak 'Herkesten önce gelen', 'Kıymet biçilemeyen'lerin karşılığı olarak kullanılıyor) Amerikan sosyal medya gönderilerinde Çeşitli olaylar sonrası, yazılar konularak Nusret Gökçe'nin özellikle tuz atması ve et pişirirken yaptığı videolar kullanıldı.



Golden State Warriors da Amerika'da patlayan 'meme'ler sonrası Sacramento Kings ile girdiği bir diyalogta Nusret Gökçe'nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" yazdı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin Amerika'da meşhur olan fotoğrafıyla oldu.

