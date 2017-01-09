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Pınar Karşıyaka'ya kar engeli

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Le Mans'la mücadele edecek Pınar Karşıyaka, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya gidemedi. Karşıyaka, müsabakanın ertelenmesi için FIBA'ya başvurdu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:03:11 Güncelleme: 19:06:22

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın deplasmanda Le Mans'la mücadele edecek Pınar Karşıyaka, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya gidemediği için müsabakanın ertelenmesini talep etti.

Müsabaka için bugün saat 11.05'te İstanbul'dan Paris'e gitmeyi planlayan Pınar Karşıyaka'nın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda saat 08.00'de hareket etmesi gereken uçağı saat 10.06'da havalandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki hava şartları nedeniyle saat 12.48'de İstanbul'a inen yeşil-kırmızılı kafile, Paris'e gitmek için normal kalkışı saat 15.10 olan ancak 18.55'e ertelenen uçağı beklemeye başladı.

Ancak bu uçağın da iptal olmasıyla Pınar Karşıyaka'nın Fransa'ya gitme ihtimali kalmadı.

Bunun üzerine müsabakanın ertelenmesi için FIBA'ya başvuru yapan Pınar Karşıyaka'nın geceyi İstanbul'da geçireceği bildirildi.

Le Mans ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka yarın TSİ 22.30'da Antares Spor Salonu'da oynanacaktı.

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