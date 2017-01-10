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Fenerbahçe - Famila Schio
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Fenerbahçe - Famila Schio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Famila Schio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

10 Ocak 2017 Salı, 10:45:15 Güncelleme: 10:47:50

Fenerbahçe Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Famila Schio maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE - FAMİLA SCHİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Fenerbahçe TV ekranından canlı olarak izlenebilecek.

Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Famila Schio ise 10 puanla 5. durumda bulunuyor.

A Grubu'nda 8. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:

  Takım Maç G M A Y Puan
1 Dinamo Kursk 7 7 0 538 443 14
2 Fenerbahçe 7 6 1 515 480 13
3 USK Prag 7 5 2 521 459 12
4 BLMA 7 4 3 454 478 11
5 Famila Schio 7 3 4 511 501 10
6 Wisla Can-Pack 7 2 5 481 490 9
7 CMB Cargo Uni Györ 7 1 6 428 544 8
8 Mersin Büyükşehir Belediyespor 7 0 7 462 515 7

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