Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO SASSARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu, Digitürk ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

# Takım Maç G M A Y Puan 1 Beşiktaş Sompo Japan 11 9 2 894 804 20 2 MHP RIESEN 11 8 3 918 810 19 3 Partizan 11 7 4 823 815 18 4 AEK 11 6 5 885 791 17 5 Dinamo Sassari 11 5 6 852 848 16 6 Stelmet 11 4 7 798 841 15 7 Proximus Spirou 11 4 7 799 878 15 8 Szolnoki 11 1 10 756 938 12

SALON KONUMU