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Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Ocak 2017 Salı, 10:54:27 Güncelleme: 10:57:14

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO SASSARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu, Digitürk ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

# Takım Maç G M A Y Puan
1

Beşiktaş Sompo Japan

 11 9 2 894 804 20
2 MHP RIESEN 11 8 3 918 810 19
3 Partizan 11 7 4 823 815 18
4 AEK 11 6 5 885 791 17
5 Dinamo Sassari 11 5 6 852 848 16
6 Stelmet 11 4 7 798 841 15
7 Proximus Spirou 11 4 7 799 878 15
8 Szolnoki 11 1 10 756 938 12

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