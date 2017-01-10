Bellona AGÜ, Şaziye İvegin Üner'i transfer etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi'nden milli oyuncu Şaziye İvegin Üner'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, 1982 doğumlu forvet oyuncusu Şaziye ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Bozbey, "Şaziye'ye başarılar diliyoruz. Milli takımın kaptanını aldığımız için mutluyuz. Şaziye ile daha da güçlendik, takımımızın gücüne güç katacak." dedi.