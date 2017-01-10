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Le Mans-Pınar Karşıyaka
BASKETBOL

Le Mans-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanması gereken Le Mans-Pınar Karşıyaka karşılaşması, İzmir ekibinin kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya geç gitmesinden dolayı yarına ertelendi

10 Ocak 2017 Salı, 16:36:48 Güncelleme: 16:37:50

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, Pınar Karşıyaka'nın deplasmanda Fransız temsilcisi Le Mans ile bugün oynaması gereken karşılaşma, İzmir ekibinin İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle maçın oynanacağı ülkeye geç gitmesinden dolayı yarına ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde, Pınar Karşıyaka ile Erman Kunter'in başantrenörlüğünü yaptığı Le Mans arasındaki B Grubu 12. hafta karşılaşmasının, yarın TSİ 22.30'da oynanacağı ifade edildi.

Pınar Karşıyaka Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarından dolayı dün öğlen saatlerinden bu yana İstanbul'da bekleyen kafilenin, bugün öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Paris'e hareket ettiği belirtildi.

Yeşil-kırmızılılar, dün akşam saatlerindeki uçuşunun iptal olması nedeniyle FIBA'ya müsabakanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

 

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