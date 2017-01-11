EUROCUP HABERLERİ
11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Muratbey Uşak
BASKETBOL

EWE Baskets: 106 - Muratbey Uşak: 77

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, 12. maçında Alman temsilcisi EWE Baskets'e deplasmanda 29 sayı farkla 106-77 yenildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:16:02 Güncelleme: 01:19:19

EWE BASKETS: 106 - MURATBEY UŞAK: 77
SALON: EWE

HAKEMLER: Bulto (İspanya), Sergei Beliakov (Rusya), Arturas Sukys (Litvanya)

EWE BASKETS: Kramer 16, Massenat 10, Paulding 12, Qvale 21, Schwethelm 5, Wimberg 3, De Zeeuw 5, Madrich 9, Lockhart 13, Mihailovic 10, Freese 2

MURATBEY UŞAK: McKissic 16, Berkay Candan 6, Harrison 17, Auguste 16, Vasiliauskas 12, Freimanis 6, Özcan Sürücü 1, Hakan Demirel, Görkem Sönmez 3

1. Periyot: 31-20
Devre: 53-42
3. Periyot: 77-61

Karşılaşmanın ilk periyodunu 31-20 önde tamamlayan EWE Baskets, devre arasına da 53-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Muratbey Uşak karşısında farkı açan Alman ekibi, final periyoduna 77-61 önde girdiği mücadeleden 106-77'lik skorla galip ayrıldı.

Muratbey Uşak, bu sonuçla 8. yenilgisini yaşarken, EWE Baskets ise 8. galibiyetini aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muratbey Uşak: 96 - Rosa Radom: 76
BASKETBOL

Muratbey'den 20 sayı fark!
Sarunas Vasiliauskas, Muratbey Uşak'ta!
BASKETBOL

Muratbey'e Litvanyalı guard!
Muratbey Uşak: 78 - PAOK: 77
BASKETBOL

Muratbey Uşak son nefeste!
Neptunas: 103 - Muratbey Uşak: 88
BASKETBOL

Muratbey Uşak deplasmanda kayıp!