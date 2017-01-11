EWE BASKETS: 106 - MURATBEY UŞAK: 77
SALON: EWE
HAKEMLER: Bulto (İspanya), Sergei Beliakov (Rusya), Arturas Sukys (Litvanya)
EWE BASKETS: Kramer 16, Massenat 10, Paulding 12, Qvale 21, Schwethelm 5, Wimberg 3, De Zeeuw 5, Madrich 9, Lockhart 13, Mihailovic 10, Freese 2
MURATBEY UŞAK: McKissic 16, Berkay Candan 6, Harrison 17, Auguste 16, Vasiliauskas 12, Freimanis 6, Özcan Sürücü 1, Hakan Demirel, Görkem Sönmez 3
1. Periyot: 31-20
Devre: 53-42
3. Periyot: 77-61
Karşılaşmanın ilk periyodunu 31-20 önde tamamlayan EWE Baskets, devre arasına da 53-42 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Muratbey Uşak karşısında farkı açan Alman ekibi, final periyoduna 77-61 önde girdiği mücadeleden 106-77'lik skorla galip ayrıldı.
Muratbey Uşak, bu sonuçla 8. yenilgisini yaşarken, EWE Baskets ise 8. galibiyetini aldı.