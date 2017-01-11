Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Zorlu deplasman maçı TRT Spor ekranından canlı olarak izlenebilecek.
THY Avrupa Liginde geride kalan 16 maçında 10 galibiyet, 6 yenilgi alan ve 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız MTS deplasmanında kazanarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
Geride kalan müsabakalarında 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.
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