Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek. Peki Darüşşafaka Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka 12 Ocak saat 20.00'de başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde sekizer galibiyet ve mağlubiyeti olan Darüşşafaka Doğuş, averajla 8. sırada bulunuyor. Çıktığı maçların 11'ini kazanıp, 5'ini kaybeden Baskonia ise averajla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı İspanyol ekibi, evinde 73-52'lik skorla kazanmıştı.

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