THY Euroleague 17. hafta açılış karşılaşmasında UNICS Kazan sahasında Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 17. hafta heyecanı yarın ve 13 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. THY Euroleague 17. hafta açılış mücadelesinde Rus ekibi UNICS Kazan sahasında Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. Aynı gün oynanacak bir diğer mücadelede ise Darüşşafaka Doğuş, sahasında İspanyol rakibi Baskonia ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise Kızılyıldız deplasmanına çıkarken, Galatasaray Odeabank ise Zalgiris Kaunas'ı Abdi İpekçi'de konuk edecek. Deplasmanda oynayacak bir diğer takım olan Anadolu Efes ise Yunan ekibi Panathianaikos Superfoods ile karşılaşıyor.

THY Euroleague'de 17. haftada oynanacak karşılşamaların programı şöyle:



12 Ocak Perşembe

18.00 UNICS Kazan - Brose Baskets Bamberg

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia

21.45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe

22.00 FC Barcelona Lassa - Olympiakos



13 Ocak Cuma

19.00 CSKA Moscow - EA7 Olimpia Milano

20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris Kaunas

21.45 Panathinaikos Superfoods - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv