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THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı!

THY Euroleague 17. hafta açılış karşılaşmasında UNICS Kazan sahasında Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. Peki hangi maç hangi kanalda? İşte maç programı...

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:06:29 Güncelleme: 12:10:13

THY Euroleague 17. hafta açılış karşılaşmasında UNICS Kazan sahasında Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. 

THY Euroleague'de 17. hafta heyecanı yarın ve 13 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. THY Euroleague 17. hafta açılış mücadelesinde Rus ekibi UNICS Kazan sahasında Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. Aynı gün oynanacak bir diğer mücadelede ise Darüşşafaka Doğuş, sahasında İspanyol rakibi Baskonia ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise Kızılyıldız deplasmanına çıkarken, Galatasaray Odeabank ise Zalgiris Kaunas'ı Abdi İpekçi'de konuk edecek. Deplasmanda oynayacak bir diğer takım olan Anadolu Efes ise Yunan ekibi Panathianaikos Superfoods ile karşılaşıyor.
THY Euroleague'de 17. haftada oynanacak karşılşamaların programı şöyle:

12 Ocak Perşembe
18.00 UNICS Kazan - Brose Baskets Bamberg
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia
21.45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe
22.00 FC Barcelona Lassa - Olympiakos

13 Ocak Cuma
19.00 CSKA Moscow - EA7 Olimpia Milano
20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris Kaunas
21.45 Panathinaikos Superfoods - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv

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