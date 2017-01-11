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Kevin Garnett Los Angeles Clippers danışman
BASKETBOL

Kevin Garnett, Los Angeles Clippers'ın danışmanı oldu

NBA ekibi, geçen yılın eylül ayında basketbol kariyerini sona erdiren efsane basketbolcuyu danışmanlığa getirdiğini duyurdu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:42:17 Güncelleme: 14:43:57

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin efsane isimlerinden Kevin Garnett, Los Angeles Clippers'ta oyuncu danışmanı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Garnett'ın oyunculara antrenmanlarda danışmanlık yapacağı ancak maç sırasında teknik ekipte yer almayacağı bildirildi.

Geçen yılın eylül ayında basketbol kariyerini sona erdiren Garnett, NBA'de 55 bin dakikadan fazla sahada kaldı. Efsane oyuncu, 2004'te ligin en değerli oyuncusu (MVP) ve Boston Celtics ile şampiyonluk yaşadığı 2008'de de yılın en iyi savunmacısı ödüllerine layık görüldü.

All-star takımında 15 kez yer alan "The Big Ticket" lakaplı oyuncu, 2003'teki all-star maçında MVP seçildi.

Minnesota Timberwolves ile 1995'te başladığı NBA kariyerine 2016'da yine aynı takımla nokta koyan Garnett, 2007-13'te Boston Celtics, 2013-15'te ise Brooklyn Nets formaları giydi.

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