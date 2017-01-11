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Canik Belediyespor Elina Babkina
BASKETBOL

Canik Belediyespor'da Elina Babkina kadro dışı bırakıldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi, Elina Babkina'yı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:46:00 Güncelleme: 15:48:10

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Cani̇k Beledi̇yespor'da, Letonyalı basketbolcu Elina Babkina süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüp başkanı Ercan Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada Babkina'nın sportmenlik dışı davranışları nedeniyle yönetim kurulu kararı doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Geçen hafta sonu Mersin Büyükşehir Belediyespor ile yaptıkları maçtan iki gün önce Babkina'nın menajerinin oyuncuyu Mersin Büyükşehir Belediyespor'a vermek istediğini kulübe mail yoluyla bildirdiğini anlatan Bayrak, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyespor'un da transfer konusunda maç öncesi talebi olmuştur ancak kulübümüzün oyuncuya ihtiyacı bulunduğunu, sezon sonuna kadar da sözleşmesi olduğunu taraflara bildirmemize rağmen Babkina, 7 Ocak Cumartesi günü takımın idmanına, ertesi gün de maça çıkmamıştır. Maç öncesi yapılan bu transfer teklifinin etik olup olmadığını kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Oyuncumuz Elina Babkina, davranışı nedeniyle yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

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