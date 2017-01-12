EUROCUP HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Pınar Karşıyaka
BASKETBOL

Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 yenildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 01:59:46 Güncelleme: 02:01:12

LE MANS: 65 - PINAR KARŞIYAKA: 61

Salon: Antares
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Le Mans: Watson 2, Gelabale 9, Yarou 6, Hanlan 15, Pearson 11, Konate, Yeguete 10, Cornelie 9, Amagou 3

Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 14, Ponitka 7, Summers 8, Owens 13, Muhammed Baygül 6, Egemen Güven, Soner Şentürk

1. Periyot: 21-24
Devre: 39-31
3. Periyot: 53-51

 

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdığı ikinci çeyreğin sonunda 39-31 geriye düştü.

Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte farkı indirse de final periyoduna 53-51'lik skorla Le Mans'ın üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, maçtan 65-61 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. yenilgisini yaşadı. Lider Le Mans ise 9. galibiyetini aldı.

Le Mans'dan Hanlan, 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da Brown 14 sayı üretti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pınar Karşıyaka: 80 - Best Balıkesir: 69
BASKETBOL

Karşıyaka evinde çok rahat!
Pınar Karşıyaka: 78 - Avtodor Saratov: 65
BASKETBOL

Karşıyaka, Avtodor'u eli boş gönderdi!
Pınar Karşıyaka: 99 - Umana Reyer: 59
BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'dan tarihi fark!
Pınar Karşıyaka: 80 - Yeşilgiresun Belediyespor: 58
BASKETBOL

Pınar Karşıyaka çok rahat!