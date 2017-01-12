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THY Euroleague’de anket sonuçları

THY Euroleague’de yer alan kulüplerin genel menajerleri arasında her yıl düzenlenen ankette Fenerbahçe %93.3 oyla, CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos’la birlikte Final-Four’un en güçlü adayı olarak gösterildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:09:57 Güncelleme: 10:14:20

THY Euroleague’de yer alan takımların genel menajerleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ankette sezonun ilk yarısını kapsayan değerlendirme sonuçları açıklandı.

Ligde yer alan 16 kulübün genel menajerlerine yöneltilen sorular arasında en dikkat çekici olanı ise “İstanbul’da oynanacak Final-Four’a hangi takımlar kalır?” sorusuydu. CSKA Moskova ve Real Madrid bu soru için genel menajerlerden %100 oy alırken, Fenerbahçe’ye çıkan oy %93.3 oldu. 4. olarak Final-Four adayı gösterilen Olympiakos’a ise %53.3 oy çıktı.

En iyi coach:

Obradovic (Fenerbahçe) % 31.2
Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) % 25
Sito Alonso (Baskonia) % 18.2
David Blatt (Darüşşafaka Doğuş) % 12.2

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