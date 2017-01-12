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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı
BASKETBOL

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak. Peki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:30:16 Güncelleme: 10:32:31

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Liginin 17. haftasında deplasmanda Yunanistanın Panathinaikos Superfoods ekibiyle karşılaşacak. Peki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atinadaki OAKA Arenada oynanacak karşılaşma TSİ 22.45te başlayacak ve Lig TV3ten naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı maçlardan sekizer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor. Oynadığı maçların 9unu kazanıp, 7sini kaybeden Panathinaikos Superfoods ise 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbulda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, iki uzatma bölümü sonucunda 91-83 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 573. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos Superfoods maçıyla Avrupa kupalarında 573. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 572 maçın 322sini kazandı, 250sinde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupanın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Liginde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 324 karşılaşmada ise 165 galibiyet ve 159 yenilgi aldı.

PANATHİNAİKOS SUPERFOODS İLE 25. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Panathinaikos Superfoods ile 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 24 maçın 9u lacivert-beyazlıların, 15i ise Yunan ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

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