Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek. Peki Galatasaray - Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, Lig TV3'ten canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı maçlardan 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 6sını kazanıp, 10unu kaybeden Zalgiris ise averajla 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanyada oynanan müsabakayı Zalgiris, 87-75lik skorla kazanmıştı.

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