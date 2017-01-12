Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Kulübümüz için harika bir galibiyet aldık. Çok iyi bir takımı yenmeyi başardık. İlk maçta yapamadığımız bir şeyi yaptık ve topu boyalı alana sokmayı başardık. Bunun için gereken her şeyi yaptık. Yüksek tempoyla oynadık, topu iyi dolaştırdık. Bu, yüksek skorlu galibiyetin anahtarı oldu." diye konuştu.

Attığı 29 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Bertans'tan övgüyle söz eden deneyimli başantrenör, "Bertans takımı için oynayan ve doğru işleri yapan bir oyuncu. Bugün harika destek verdi." dedi.

Darüşşafaka Doğuş basketbolcularından Bertans ise önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak "Bizim için kazanmak çok önemliydi. Kazanmak istiyorduk. Bunun için sağlam durduk ve önemli bir galibiyet aldık. Baskonia, hızlı oynayan bir takım ama savunmaya geri dönmekte zorluk çekiyorlar. Bunu iyi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"DÖRTLÜ FİNAL, İSTANBUL'DA OYNANMALI"

David Blatt, Dörtlü Final'in İstanbul'da düzenlenmesi ile ilgili olarak endişelerini dile getiren basketbolcular olduğunun hatırlatılması üzerine "İnsanlık dışı kişilerin tehditlerinin olmadığı bir yer yok. Dörtlü Final nerede oynanmalı, Fransa'da ya da Almanya'da mı? Dörtlü Final, İstanbul'a verildi ve burada oynanmalı. Eninde sonunda spor kazanmalı." şeklinde yorumda bulundu.

ALONSO: RAKİBİ ZORLADIK AMA KAZANAN ONLAR OLDU

Baskonia Başantrenörü Sito Alonso ise şunları söyledi:

"Maça iyi savunma yaparak başladık. Rakibimiz 3 sayı opsiyonu buldu ve inanılmaz bir yüzdeyle oynadı. İkinci çeyreğin sonu ve üçüncü çeyreğin tamamında kötü savunma yaptık. Rakibimizi zorladık ama kazanan onlar oldu. Tebrik ediyorum."