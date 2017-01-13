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Ali Muhammed Fenerbahçe
BASKETBOL

Fenerbahçe, Ali Muhammed ile sözleşme uzattı!

Fenerbahçe, ABD asıllı Türk oyuncu Ali Muhammed'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 21:27:09 Güncelleme: 21:29:26

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşmesinin 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz yıl lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ali Muhammed, bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 10,9 sayı, 2,7'şer ribaunt ve asist ortalamalarıyla oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı forması da giyen deneyimli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde ise bu sezon görev aldığı 17 karşılaşmada, 11,4 sayı, 3,2 asist ve 2,4 ribauntluk performans sergiledi.

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