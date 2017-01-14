PANATHINAIKOS SUPERFOODS: 92 - ANADOLU EFES: 81

SALON: Olimpik Spor Merkezi

HAKEMLER: Fernando Rocha (Portekiz), Matej Boltauzer (Slovenya), David Romano (İsrail)

PANATHINAIKOS SUPERFOODS: Calathes 6, Feldeine, Gentile 15, Gabriel 10, Singleton 2, Nichols 3, Rivers 23, James 14, Fotsis 5, Bourousis 14

ANADOLU EFES: Granger 14, Cedi Osman 9, Paul, Brown 12, Dunston 7, Thomas 11, Honeycutt 11, Doğuş Balbay, Omic 2, Heurtel 15

1. PERİYOT: 21-13

DEVRE: 38-32

3. PERİYOT: 50-50

NORMAL SÜRE: 70-70

5 FAULLE ÇIKANLAR: 43.27 Singleton, 44.56 Rivers (Panathinaikos Superfoods), 44.33 Honeycutt, 44.57 Cedi Osman (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya Gentile ve Gabriel'in basketleriyle 3. dakikada 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Panathinaikos Superfoods karşısında Anadolu Efes, Cedi Osman'ın isabetleriyle toparlandı. Lacivert-beyazlılar, Granger'ın 5. dakikadaki sayılarıyla 7-5 öne geçti. Gentile'nin skorer oyunuyla 9-0'lık seri yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Rivers'ın atışıyla 11. dakikada farkı çift hanelere (23-13) çıkartarak başlayan Panathinaikos Superfoods, aynı dakika içerisinde Bourousis'in sayılarıyla 4-0'lık seri yaptı: 25-13. Thomas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle toparlanan Anadolu Efes, Heurtel ve Dunston'ın art arda bulduğu isabetlerle 14. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 27-23. Savunma sertliğini arttıran Yunan temsilcisi, Fotsis'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 35-23. Periyot sonunda Honeycutt, Brown ve Granger ile isabetler yakalayan Anadolu Efes, farkı 6 sayıya indirdi ve ev sahibi ekip soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, 25. dakikayı Calathes'in skorer oyunuyla 46-37 üstün geçti. Cedi Osman ve Brown'ın basketleriyle toparlanan ve oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, Thomas'ın 29. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı bir sayıya indirdi: 48-47. Lacivert-beyazlılar, Heurtel'in aynı dakikada attığı basketle öne geçmesine rağmen final periyoduna 50-50'lik beraberlikle gidildi.

Anadolu Efes, karşılaşmanın son çeyreğine Heurtel'in basketiyle öne geçerek başlasa da Panathinaikos Superfoods, Rivers'ın isabetiyle 33. dakikada 54-52 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen periyodun sonraki bölümünde Anadolu Efes, Brown'ın 38. dakikadaki isabetleriyle maçta tekrar öne geçti: 61-60. Büyük bir çekişmenin yaşandığı mücadelenin son 2 dakikasında taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı ve karşılaşmanın normal süresi 70-70 sona erdi.

Mücadelenin uzatma bölümüne iyi başlayan Panathinaikos Superfoods, 5-0'lık seri yakalayarak 43. dakikada skoru 75-70 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran Yunan temsilcisi, Gabriel'in 39. dakikadaki basketiyle farkı çift haneli sayılara taşıdı: 82-72. Kalan bölümde Rivers ve James ile farkın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 92-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'ndeki 10. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos Superfoods'ta K.C. Rivers, kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Anadolu Efes'te ise Heurtel'in 15, Granger'ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.