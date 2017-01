2017 Spor Toto All Star ne zaman? All Star hangi kanalda?

BU yıl 'Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza' parolasıyla Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017'nin oylama süreci tamamlandı. Peki TBF All Star 2017 ne zaman? All Star hangi kanalda? İşte 2017 All Star kadroları ve tüm detaylar...

SPOR TOTO ALL STAR 2017 NE ZAMAN?

Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçında karşı karşıya geleceği Spor Toto 2017 All Star organizasyonu 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 14:00'da başlayacak.

SPOR TOTO ALL STAR 2017 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ülker Sports Arena’da yapılacak Spor Toto Basketbol Ligi All Star 15 Ocak Pazar günü yapılacak ve NTV SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Basketbol Ligi 2017 All Star kadroları şu şekilde olacak;

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene'nin yönetimindeki Asya karması Jordan Theodore (Banvit), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Kostas Sloukas, Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh (Fenerbahçe) ilk beşiyle sahaya çıkacak. Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor Medical Park), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Davon Jefferson (Gaziantep Basketbol) ise Asya karmasının yedek oyuncuları olarak belirlendi.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic'in yöneteceği Avrupa karmasının ilk beşinde Sinan Güler (Galatasaray Odeabank), Thomas Heurtel, Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş) ve Vladimir Stimac (Beşiktaş Sompo Japan) yer alacak. Bu takımın yedekleri Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Austin Daye (Galatasaray Odeabank), Earl Clark (Beşiktaş Sompo Japan), Bryant Dunston (Anadolu Efes) ve Semih Erden'den (Darüşşafaka Doğuş) oluşacak.

Yetenek yarışmasına katılacak oyuncular;

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yetenek yarışmasında, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ) ve Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor) kendisini göstermeye çalışacak.

Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) 3 sayı yarışmasında en iyi şutları atmak için mücadele edecek.

Smaç yarışmasında da Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe) boy gösterecek.