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Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96
BASKETBOL

Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:41:36 Güncelleme: 18:42:37

Tosyalı Toyo Osmaniye: 63 - Galatasaray: 96

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Abdullah Koputan, Fazilet Gülter, Hüseyin Çelik

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2, Grinsven 13, Büşra Akgün

Galatasaray: Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vitola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8, Jefferson 24

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-41

3. Periyot: 50-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi.

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