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BASKETBOL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett İstanbul'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'a geldi

15 Ocak 2017 Pazar, 11:50:24 Güncelleme: 11:54:30

Kanadalı basketbolcuyu, sabah saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanında FB TV'ye açıklamada bulunan 23 yaşındaki basketbolcu, büyük bir takıma transfer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Obradovic'in çok mükemmel bir antrenör olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağım."

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