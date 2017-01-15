Washington Wizards'ın bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 109-93 yenen Washington Wizards, evinde üst üste 11. galibiyetini aldı.



NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers karşılaşmasını 109-93 kazandı.



Sahasında peş peşe 11. maçını kazanan Wizards'ta John Wall 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 20 sayı, Markieff Morris 14 sayı, 9 ribaunt ve Marcin Gortat 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.



76ers'ta Jahlil Okafor 26 sayı, 9 ribaunt ve milli basketbolcu Ersan İlyasova 18 sayı, 7 ribaunt üretti.



SPURS, MEKSİKA'DA SUNS'A KAYBETTİ

Zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs ile ligin alt sıralarındaki Phoenix Suns, NBA Global Games kapsamında Meksika'da karşılaştı. Suns, Devin Booker'ın 39 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği maçtan 108-105 galip ayrıldı.



Sezonun 13. galibiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, T.J. Warren ise 12 sayılık katkıda bulundu.



38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, art arda 3. kez 30 sayı barajını aştı. Emanuel Ginobili 16, Tony Parker 14 ve Lamarcus Aldridge 13 sayı kaydetti.



LOS ANGELES DERBİSİ, CLIPPERS'IN

Los Angeles kenti takımları Clippers ile Lakers arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-97'lik skorla ev sahibi Clippers oldu.



Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Clippers'ta DeAndre Jordan 24 sayı, 21 ribaunt, Chris Paul ise 20 sayı, 13 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı.



Art arda 3. yenilgisini alan Lakers'ta kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 21 sayı ve Brandon Ingram'in 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.



NBA'e 7 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 113-97

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 107-99

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-105

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-93

Utah Jazz-Orlando Magic: 114-107

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