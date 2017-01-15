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BASKETBOL

Spor Toto All-Star 2017 nefes kesiyor...

15 Ocak 2017 Pazar, 16:41:40

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    Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, “Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza” sloganıyla Ülker Sports Arena’da gerçekleşiyor.

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    Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya geliyor.

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    Öte yandan gösteri maçında büyük bir sürpriz yaşandı ve Arda Turan da oynadı.

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