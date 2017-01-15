BASKETBOL
Spor Toto All-Star 2017 nefes kesiyor...
15 Ocak 2017 Pazar, 16:41:40 | Güncelleme: 18:15:39
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Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, “Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza” sloganıyla Ülker Sports Arena’da gerçekleşiyor.
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Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya geliyor.
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Öte yandan gösteri maçında büyük bir sürpriz yaşandı ve Arda Turan da oynadı.
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Basketbolseverler, gösteri karşılaşması öncesindeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, All-Star’dan elde edilecek gelirin tamamının şehit ailelerine ve gazilere verileceğini açıkladı.
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Yetenek Yarışması Şampiyonu Tofaş'tan Yiğit Arslan oldu.
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All-Star 2017 3 Sayı Yarışması'nda şampiyon 22 puanla Melih Mahmutoğlu oldu.
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Spor Toto All-Star 2017 smaç yarışmasında Tyler Honeycutt, 5 kişinin üzerinden uçarak smacı vurdu ve şampiyon oldu.
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Milli yıldızımız Arda Turan da, All-Star 2017'yi tribünden takip ediyor...
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Ayrıntılar burada olacak...
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