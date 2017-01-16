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BASKETBOL

Alen Omic'i gönderen Anadolu Efes, Alex Kirk'le anlaştı

Sloven oyuncu Alen Omic'i İspanya'nın Unicaja Malaga takımına kiralayan Anadolu Efes, ABD'li pivot Alex Kirk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:10:24 Güncelleme: 11:12:41

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, Sloven oyuncu Alen Omic'i kiralık olarak İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya göndermesinin ardından bir başka pivot Alex Kirk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1991 doğumlu ve 2,13 metre boyundaki ABD'li basketbolcu Kirk, lacivert-beyazlı kulüp tarafından sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi.

Ülkesinde oynadığı New Mexico Üniversitesi'nde yakaladığı istatistiklerle dikkati çeken Kirk, 2014'te NBA Yaz Ligi'nde formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı. 2015'te İtalya'nın Pistoia Basket takımına transfer olan Kirk, 33 karşılaşmada 16,3 sayı ve 7,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 2016 NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz karşılaşmalarında San Antonio Spurs forması giyen ABD'li basketbolcu, daha sonra Las Vegas maçlarında Toronto Raptors için mücadele etti. 2016'da Çin'in Guangzhou Long-Lions takımına transfer olan Alex Kirk, burada 6 karşılaşmada maç başına 17,2 sayı, 9,5 ribaunt, 1,2 asist ve 2 blok ortalamaları yakaladı.

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