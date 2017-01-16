Anthony Bennett sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin NBA'den transfer ettiği uzun forvet Anthony Bennett, bugün sağlık kontrolünden geçti.



İlk olarak kan değerlerine bakılan oyuncu, ardından solunum ve efor testine tabi tutuldu. 23 yaşındaki basketbolcunun sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı da belirtildi. 2013 yılında NBA draftına ilk sıradan giren Bennett; Cleveland, Minnesota, Toronto ve Brooklyn Nets formalarını giydi. 23 yaşındaki Kanadalı basketbolcu 2.03 boyunda.

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