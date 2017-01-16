Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubunda yer alan Banvit, yarın sahasında Slovenya temsilcisi Helios Suns ile karşı karşıya gelecek. Peki Banvit - Helios Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BANVİT - HELİOS SUNS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kara Ali Acar Spor Salonunda oynanacak karşılaşma, saat 20.00de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti.

Geride kalan 12. haftada deplasmanda grup lideri Fransa temsilcisi Monacoya 65-63 yenilen Bandırma ekibi, 9 galibiyet ve 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. Helios Suns ise kendi sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariyaya 69-60 mağlup oldu ve 10. yenilgisini alarak 7. sırada kaldı.

Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 109 maçta 62 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.

Maç öncesinde gruptaki puan durumu şöyle:

Takım O G M AS YS P 1 Monaco 12 11 1 888 777 23 2 Banvit 12 9 3 964 886 21 3 CEZ Nymburk 12 8 4 981 882 20 4 Aris 12 8 4 954 848 20 5 Fraport Skyliners 12 5 7 833 861 17 6 Ironi Nahariya 12 4 8 848 892 16 7 Helios Suns 12 2 10 721 806 14 8 Bakken Bears 12 1 11 833 1070 13