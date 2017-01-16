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Szolnoki Olaj - Beşiktaş maçı
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Szolnoki Olaj - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak. Peki Szolnoki Olaj - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:36:46 Güncelleme: 17:40:03

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak. Peki Szolnoki Olaj - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

SZOLNOKİ OLAJ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.

E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle:

# Takım Maç G M A Y Puan
1

Beşiktaş Sompo Japan

 12 10 2 994 874 22
2 MHP RIESEN 12 8 4 990 892 20
3 Partizan 12 8 4 888 878 20
4 AEK 12 7 5 967 863 19
5 Dinamo Sassari 12 5 7 922 948 17
6 Stelmet 12 4 8 873 921 16
7 Proximus Spirou 12 4 8 862 943 16
8 Szolnoki Olaj 12 2 10 842 1013 14

 

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