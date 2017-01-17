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Pınar Karşıyaka - Khimiki maçı
BASKETBOL

Pınar Karşıyaka - Khimiki maçı saat kaçta, ne zaman?

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubunda üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Ukrayna ekibi Khimiki konuk edecek. Peki Pınar Karşıyaka - Khimiki maçı saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 10:57:10 Güncelleme: 10:58:31

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubunda üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Ukrayna ekibi Khimiki konuk edecek. Peki Pınar Karşıyaka - Khimiki maçı saat kaçta, ne zaman?

Grupta ilk 12 haftada 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 78-60 yendiği Khimikle yarın saat 20.00de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda karşılaşacak.

AVRUPA KUPALARINDA 164. RANDEVU

Avrupa kupalarında 164. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 79 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 710 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 548 sayı gördü.

HAFTANIN PROGRAMI

B Grubunda yarın Pınar Karşıyaka-Khimik müsabakası dışında Avtodor Saratov-Umana Reyer, CSM Oradea-Kataja ve Maccabi Rand Media-Le Mans karşılaşmaları oynanacak.

Grupta 13. maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y P
1. Le Mans 12 9 3 883 780 21
2. Umana Reyer 12 8 4 877 850 20
3. Pınar Karşıyaka 12 7 5 886 820 19
4. Kataja 12 6 6 927 947 18
6. CSM Oradea 12 5 7 780 867 17
7. Avtodor Saratov 12 5 7 1003 999 17
5. Maccabi Rand Media 12 5 7 858 871 17
8. Khimik 12 3 9 799 879 15

 

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