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PEAC Pecs - Galatasaray maçı
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PEAC Pecs - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu maçında Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak. Peki PEAC Pecs - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 11:11:15 Güncelleme: 11:13:34

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu maçında Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak. Peki PEAC Pecs - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda B Grubu'nu Bellona AGÜ'nün ardından ikinci sırada bitiren PEAC Pecs ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, deplasmandaki mücadeleyi kazanarak, sahasında yapacağı ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Macaristan'ın Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Bu müsabakanın rövanşı, 25 Ocak Çarşamba günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.

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