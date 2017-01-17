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BLMA - Fenerbahçe maçı
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BLMA - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak. Peki BLMA - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 11:14:55 Güncelleme: 11:16:19

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi BLMA ile karşılaşacak. Peki BLMA - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

A Grubu'nda yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider Dinamo Kursk'un ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çıktığı 8 maçın 5'ini kazanarak dördüncü sırada bulunan BLMA'ya konuk olacak.

Fenerbahçe, sahasında 69-63 yendiği rakibini deplasmanda da mağlup ederek hem zirve takibini sürdürmek hem de ikili averajda avantajlı konuma geçmek istiyor.

Fransa'nın Lattes kentinde yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

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