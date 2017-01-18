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Banvit - Helios Suns: 74-56

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Banvit, Slovenya temsilcisi Helios Sunsı 74-56 mağlup etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 00:11:50 Güncelleme: 00:13:48

Banvit - Helios Suns: 74-56
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Banvit: Doğukan Sönmez, Muric 15, Kulig 13, Tolga Geçim 9, Emir Gökalp 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Vidmar 14, Chappell, Furkan Korkmaz 5, Theodore 15
Helios Suns: Mocnik, Kyzlink 13, Bratec 11, Curry 17, Vesel, Gorjanc 6, Remekun 2, Klavzar, Atanackovic 7
1. Periyot: 19-12
Devre: 36-38
3. Periyot: 55-52

Maça hızlı başlayan Banvit, Theodore, Muric ve Vidmar’ın sayılarıyla 4. dakikayı 8-3 önde geçti. Ev sahibi ekip, ilk periyodu da 19-12 önde kapadı.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna etkili başlayan Helios Suns, Kyzlink ve Atanackovic’in basketleriyle 12. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 21-20. Banvitin top kayıplarını iyi değerlendiren Sloven ekibi 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Son 3 dakikaya girilirken Vidmar ile eşitliği sağlayan Banvit (30-30) karşısında Bratec ile etkili olan konuk ekip, ilk yarıyı 38-36 önde bitirdi.

Mücadelenin 3. periyoduna Muric ve Vidmar’ın basketleriyle başlayan Banvit, 24. dakikada eşitliği sağladı: 43-43. Furkan Korkmazın 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 51-48 öne geçen ev sahibi ekip, son periyoda da 55-52 önde girdi.

Son periyotta farkı açan ve 20-0lık bir seri yakalayan Banvit, karşılaşmadan 74-56 galip ayrıldı.

Banvit’te Muric ve Theodore 15’er sayı ile oynadı. Helios Suns takımında ise Curry 17 sayı attı.

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