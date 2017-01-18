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James Harden
BASKETBOL

James Harden'ın 40 sayılık performansı yetmedi

NBA'de takımı Houston Rockets'ın Miami Heat'e 109-103 yenildiği karşılaşmada, 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Harden, bu sezon 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza attı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:36:25 Güncelleme: 10:37:51

NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden, takımının 109-103 kaybettiği Miami Heat maçında 40 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Ligin son sıralarında yer alan Miami Heat, Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Houston Rockets'ı 109-103 mağlup etti.

4 maç sonra kazanan ev sahibi Heat'te Goran Dragic 21 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Hassan Whiteside 14 sayı, 15 ribauntla oynadı. Heat'te kenardan oyuna giren Wayne Ellington 18, Tyler Johnson 16 ve James Johnson 15 sayı kaydetti.

Son 4 karşılaşmasının 3'ünü kaybeden Rockets'ın all-star gardı James Harden, 40 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 13. kez "triple double" yaptı.

Bu sezon 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza atan Harden, 1963-64 sezonunda bunu 5 defa başararak NBA rekorunu kıran Oscar Robertson'a yaklaştı.

Joseph kariyer rekorunu kırdı, Raptors kazandı

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, lig sonuncusu Brooklyn Nets'i deplasmanda 119-109 yendi ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan 36 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double double" yaptı. Dinlendirilen Raptors oyun kurucusu Kyle Lowry yerine sahaya çıkan Cory Joseph, 33 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Yenilgi serisi 11 maça çıkan Nets'te 28 sayı ve 8 ribauntla mücadele eden Brook Lopez, takımını ayakta tutmaya çalıştı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 109-119

Miami Heat-Houston Rockets: 109-103

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-99

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 122-114

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 121-127

 

 

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