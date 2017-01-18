Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Liginin 18. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassaya konuk olacak. Peki Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona Lassa ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde 17 maçta 8 galibiyet ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 9. sırada bulunuyor. Şu ana dek 7 kez rakiplerine üstünlük sağlayan ve 10 yenilgi yaşayan Barcelona Lassa ise 12. sırada yer aldı.

AVRUPA'DA 574. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona Lassa maçıyla Avrupadaki 574. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekibin, Avrupa kupalarındaki 573 karşılaşmasında 322 galibiyet ve 251 yenilgisi bulunuyor.

THY Avrupa Ligine 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes, ayrıca bu organizasyonda 326. karşılaşmasını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, 325 karşılaşmada rakiplerine karşı 165 galibiyet elde ederken, 160 maçtan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaştı. Rakibini 7 kez yenen lacivert-beyazlılar, 14 maçı yitirdi.

ANADOLU EFES POTAYA GİRMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Panathinaikos Superfood'a uzatmalarda mağlup olan Anadolu Efes, Play-Off potasının bir sıra altında bulunuyor. Darüşşafaka Doğuş'un ardından 9. sırada yer alan temsilcimiz, zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönerek tekrar potaya dahil olmak istiyor. Efes, Abdi İpekçi'de oynanan karşılaşmada rakibini 72-68 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin 19. haftasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak olan lacivert-beyazlılar, Barcelona'yı devirerek Daçka karşısına moralli çıkmak istiyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Anadolu Efes, 84.1 sayı, 36.6 ribaund ve 18.9 asist ortalamasıyla oynarken, Barcelona Lassa'nın ise 71.4 sayı, 33.1 ribaund ve 17.2 asist ortalaması bulunuyor. Anadolu Efes'in en skorer ismi 13.6 sayı ortalamasıyla Derrick Brown olurken, Katalan ekibinde ise Tyrese Rice 15.4 ortalamayla oynuyor.