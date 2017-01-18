Gaziantep Basketbol: 100 - BC Mures: 79

GAZİANTEP BASKETBOL: 100 - BC MURES: 79



SALON: Karataş

HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Sergey Mikhaylov, Ivan Milicevic



GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 8, Altan Erol 6, Ruzic 12, Jefferson 17, Cherry 9, Denmon 26, Balazic 11, Erden Eryüz 5, Berke 6, Emre

BC MURES: Gajovic 12, Mohammed 23, Cioacata, Santa, Popescu 14, Andrei 11, Djapa 10 Kalve 9



1. PERİYOT: 33-20 (Gaziantep Basketbol lehine)

DEVRE: 51-38 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. PERİYOT: 83-57 (Gaziantep Basketbol lehine)



İlk çeyrekte de 33-20'lik skorlarla rakibine üstünlük kuran ev sahibi Gaziantep Basketbol, devreyi de 51-38 skorla 13 sayı önde kapattı. Denmon'un ilk yarıdaki 21 sayılık performansı dikkat çekerken, Jefferson 14 sayı ile Denmon'u destekledi.



Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep ekibi, son çeyreğe 83-57 gibi farklı bir skorla girdi. Son bölümde oldukça rahat bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, salondan 21 sayı farkla 100-74 önde ayrıldı.



Gaziantep'te, Marcus Denmon 24 sayı 4 asist, Jefferson 17 sayı 11 ribaunt ile oynadı. Konuk ekipte ise Mohammed 23 sayı kaydetti.

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