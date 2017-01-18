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Gaziantep Basketbol - BC Mures
BASKETBOL

Gaziantep Basketbol: 100 - BC Mures: 79

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında konuk ettiği Romanya'nın BC Mures takımını 100-79 mağlup etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:05:58 Güncelleme: 21:25:10

GAZİANTEP BASKETBOL: 100 - BC MURES: 79

SALON: Karataş
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Sergey Mikhaylov, Ivan Milicevic

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 8, Altan Erol 6, Ruzic 12, Jefferson 17, Cherry 9, Denmon 26, Balazic 11, Erden Eryüz 5, Berke 6, Emre
BC MURES: Gajovic 12, Mohammed 23, Cioacata, Santa, Popescu 14, Andrei 11, Djapa 10 Kalve 9

1. PERİYOT: 33-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
DEVRE: 51-38 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. PERİYOT: 83-57 (Gaziantep Basketbol lehine)

İlk çeyrekte de 33-20'lik skorlarla rakibine üstünlük kuran ev sahibi Gaziantep Basketbol, devreyi de 51-38 skorla 13 sayı önde kapattı. Denmon'un ilk yarıdaki 21 sayılık performansı dikkat çekerken, Jefferson 14 sayı ile Denmon'u destekledi.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep ekibi, son çeyreğe 83-57 gibi farklı bir skorla girdi. Son bölümde oldukça rahat bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, salondan 21 sayı farkla 100-74 önde ayrıldı.

Gaziantep'te, Marcus Denmon 24 sayı 4 asist, Jefferson 17 sayı 11 ribaunt ile oynadı. Konuk ekipte ise Mohammed 23 sayı kaydetti.

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