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Mersin Büyükşehir Belediyespor - Dinamo Kursk
BASKETBOL

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70 - Dinamo Kursk: 84

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 84-70 yenildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:29:08 Güncelleme: 22:31:41

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 70 - DINAMO KURSK: 84

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Vladimir Tsekov (Bulgaristan)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe Doğan 7, Nilay Kartaltepe 7, Petronyte 17, Henry 18, Robinson 14, Fahriye Bayraktar, İlknur Yıldızhan, İlkem Tokyay, Nevin Nevlin 7
DINAMO KURSK: Ciak 7, Prints 9, Cruz 15, Ogwumike 23 , McCoughtry 14, Vadeeva 8, Kirillova 6, Vidmer, Levchenko 2

1. PERİYOT: 22-14
DEVRE: 38-34
3. PERİYOT: 59-63

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 22-14 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan Dinamo Kursk, hücumda etkili bir performans sergiledi. Rusya ekibi, McCoughtry ve Ogwumike ikilisiyle bulduğu sayılarla farkı azaltırken, ev sahibi ekip, son bölümde bulduğu basketlerle devreyi 38-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılarla geçilirken, Mersin ekibinin savunmadaki hatalarını değerlendiren Dinamo Kursk, üstünlüğü ele geçirerek, son çeyreğe 63-59 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rahat bir oyun sergileyen Dinamo Kursk, Ogwumike'nin pota altında bulduğu sayılarla farkı açarak, maçtan 84-70 galip ayrıldı.

Dynamo Kursk'ta Ogwumike, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mersin ekibinde Henry'nin 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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