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PEAC Pecs - Galatasaray
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PEAC Pecs: 67 - Galatasaray: 71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 yendi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:57:02 Güncelleme: 22:59:59

PEAC PECS: 67 - GALATASARAY: 71

SALON: Lauber Dezsö
HAKEMLER: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)

PEAC PECS: Raksanyi 4, Siksniute 10, Mandic 13, Zele 7, Kuster 17, Juhasz 13, Licskai, Reka Szucs, Furesz 3
GALATASARAY: Işıl Alben 2, Deniz Çolakoğlu 2, Pınar Demirok 11, Vitola 12, Jefferson 16, Traore 18, Papova 8, Seda Deniz 2, İrem Naz Topuz

1. PERİYOT: 11-21
DEVRE: 31-38
3. PERİYOT: 51-56

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde kapattı ve soyunma odasına da 38-31 üstün girdi.

İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Galatasaray, 56-51 önde bitirdi. Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Galatarasay, karşılaşmadan 71-67 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Galatasaray'dan Astou Traore olurken, PEAC Pecs adına Jessica Kuster 17 sayı üretti.

Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

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