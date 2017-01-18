PEAC PECS: 67 - GALATASARAY: 71



SALON: Lauber Dezsö

HAKEMLER: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)



PEAC PECS: Raksanyi 4, Siksniute 10, Mandic 13, Zele 7, Kuster 17, Juhasz 13, Licskai, Reka Szucs, Furesz 3

GALATASARAY: Işıl Alben 2, Deniz Çolakoğlu 2, Pınar Demirok 11, Vitola 12, Jefferson 16, Traore 18, Papova 8, Seda Deniz 2, İrem Naz Topuz



1. PERİYOT: 11-21

DEVRE: 31-38

3. PERİYOT: 51-56



Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde kapattı ve soyunma odasına da 38-31 üstün girdi.



İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Galatasaray, 56-51 önde bitirdi. Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Galatarasay, karşılaşmadan 71-67 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Galatasaray'dan Astou Traore olurken, PEAC Pecs adına Jessica Kuster 17 sayı üretti.



Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

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