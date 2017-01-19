BLMA: 58 - FENERBAHÇE: 56



SALON: Lattes

HAKEMLER: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Anthonie Sinterniklaas (Hollanda)



BLMA: Lardy 13, Skrela 6, Robert 8, Sacko 4, Godin 15, Michel 9, Mann 3, Deas, Faye

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Lavender 13, Gruda 10, Quigley 14, Stricklen 10, Pelin Bilgiç, Verameyenka 2, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora 2



1. PERİYOT: 15-22

DEVRE: 27-30

3. PERİYOT: 46-42



Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-15, ikinci çeyreği de 30-27 önde geçti.



İkinci yarıda rakibine üstünlüğü kaptıran Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 46-42 geride kapattı. Son periyotta da hücumda etkili olmayan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 58-56 mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşarken, BLMA altıncı galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 15 sayıyla BLMA'dan Elodie Godin olurken, Fenerbahçe adına Alexandria Quigley 14 sayı üretti.

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