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Varese - Muratbey Uşak
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Varese: 85 - Muratbey Uşak: 77

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, 13. maçında İtalyan temsilcisi Varese'ye deplasmanda 85-77 yenildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 01:19:38 Güncelleme: 01:21:10

VARESE: 85 - MURATBEY UŞAK: 77

SALON: Lino Oldrini
HAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Boris Krejic (Slovenya), Petar Obradovic (Bosna Hersek)

VARESE: Johnson 22, Anosike 6, Maynor 11, Ferrero 3, Eyenga 9, Avramovic 7, Pelle 17, Cavaliero 8, Kangur 2
MURATBEY UŞAK: McKissic 14, Berkay Candan 10, Harrison 5, Auguste 18, Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Vasiliauskas 14, Freimanis 11, Mesut Ademoğlu, Hakan Demirel 2, Görkem Sönmez

1. PERİYOT: 24-17
DEVRE: 45-37
3. PERİYOT: 69-56
5 FAULLE ÇIKAN: 39.19 Kangur (Varese)

Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-17 geride tamamlayan Muratbey Uşak, devre arasına da 45-37 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Muratbey Uşak savunmada toparlanamadı ve final periyoduna 69-56 geride girdi. Uşak ekibi mücadeleden de 85-77'lik skorla mağlup ayrıldı.

Muratbey Uşak, bu sonuçla 9. yenilgisini yaşadı ve üst tur şansını kaybetti. Varese ise 4. galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Varese'den Dominique Johnson olurken, Muratbey Uşak adına Zach Auguste 18 sayı üretti.





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